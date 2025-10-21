PLATINUM del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,46%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.698,2. Primo supporto visto a 1.598,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.552,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)