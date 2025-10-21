Milano 13:30
42.804 +0,97%
Nasdaq 20-ott
25.141 0,00%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 13:30
9.433 +0,31%
Francoforte 13:30
24.312 +0,22%

PLATINUM del 20/10/2025

Finanza
PLATINUM del 20/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,46%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.698,2. Primo supporto visto a 1.598,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.552,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
