Milano 11:56
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:57
9.498 +0,76%
Francoforte 11:56
24.262 -0,28%

Analisi Tecnica: indice DAX del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,29%.

Le implicazioni di breve periodo del DAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24.496,4. Possibile una discesa fino al bottom 23.997,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24.995,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
