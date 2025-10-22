Analisi Tecnica: indice DAX del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,29%.
Le implicazioni di breve periodo del DAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24.496,4. Possibile una discesa fino al bottom 23.997,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24.995,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)