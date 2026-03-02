Analisi Tecnica: indice DAX del 27/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un modesto -0,02%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.386,8 e primo supporto individuato a 25.084. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.689,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)