Milano 17:07
46.239 -2,06%
Nasdaq 17:07
24.896 -0,26%
Dow Jones 17:07
48.867 -0,23%
Londra 17:07
10.781 -1,19%
Francoforte 17:06
24.676 -2,40%

Analisi Tecnica: indice DAX del 27/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 27/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 febbraio

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un modesto -0,02%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 25.386,8 e primo supporto individuato a 25.084. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25.689,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```