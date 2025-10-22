Milano 11:59
42.428 -0,52%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 11:59
9.500 +0,78%
Francoforte 11:59
24.277 -0,22%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,27%

L'Indice Hang Seng termina a 25.697,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,27%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,27% e chiude a 25.697,57 punti.
Condividi
```