Milano 15-gen
45.850 +0,44%
Nasdaq 15-gen
25.547 +0,32%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 15-gen
10.239 +0,54%
Francoforte 15-gen
25.352 0,00%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%

L'Indice Hang Seng termina a 26.851,69 punti

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,27%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 26.851,69 punti.
