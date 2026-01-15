Milano 9:49
45.793 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:49
10.189 +0,05%
25.268 -0,07%

Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,28%

L'Indice Hang Seng termina a 26.924,24 punti

In breve, Finanza
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,28%, con chiusura a 26.924,24 punti.
