Milano 21-ott
0 0,00%
Nasdaq 21-ott
25.127 -0,06%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 21-ott
9.427 +0,25%
Francoforte 21-ott
24.330 0,00%

Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,48% alle 04:50
Tokyo tratta in ribasso dello 0,48% alle 04:50 e si muove appena sotto la parità a 49.077,56 punti.
