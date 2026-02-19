Milano 11:46
45.790 -1,23%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:47
10.610 -0,71%
Francoforte 11:46
25.061 -0,86%

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,68% alle 10:30
Milano tratta in ribasso dello 0,68% alle 10:30 e si muove appena sotto la parità a 46.044,2 punti.
