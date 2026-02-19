Milano 16:20
45.724 -1,37%
Nasdaq 16:20
24.835 -0,26%
Dow Jones 16:20
49.483 -0,36%
Londra 16:20
10.604 -0,77%
Francoforte 16:19
25.009 -1,06%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,17%

Il Dow Jones apre a 49.576,22 punti

Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,17%, dopo un'apertura a 49.576,22.
