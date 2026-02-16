Milano 13-feb
0 0,00%
Nasdaq 13-feb
24.733 +0,18%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 13-feb
10.446 +0,42%
Francoforte 13-feb
24.915 0,00%

Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,27% alle 03:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 56.790,7 punti

In breve, Finanza
Tokyo tratta in ribasso dello 0,27% alle 03:50 e si muove appena sotto la parità a 56.790,7 punti.
