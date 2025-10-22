Milano 17:18
42.267 -0,89%
Nasdaq 17:18
24.965 -0,65%
Dow Jones 17:18
46.822 -0,22%
Londra 17:18
9.533 +1,13%
Francoforte 17:18
24.184 -0,60%

Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che presenta una flessione dell'1,93%.

Lo scenario su base settimanale di Volkswagen AG Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 88,85 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 90,51. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 92,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```