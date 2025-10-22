Halliburton, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas
, che scambia in rialzo del 4,34%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Halliburton
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,75 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)