Halliburton, prevale lo scenario rialzista a New York

fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas

Halliburton

S&P-500

Halliburton

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,34%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,75 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)