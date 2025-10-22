Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:49
24.875 -1,00%
Dow Jones 21:49
46.614 -0,66%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Halliburton, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che scambia in rialzo del 4,34%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Halliburton più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Halliburton è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,75 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,67.

