Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per DCC
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, che tratta in utile del 2,24% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DCC evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DCC rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di DCC rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 48,67 sterline, mentre i supporti sono stimati a 47,79. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 49,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
