Milano 17:20
42.260 -0,91%
Nasdaq 17:20
24.952 -0,70%
Dow Jones 17:20
46.820 -0,22%
Londra 17:20
9.533 +1,13%
Francoforte 17:20
24.176 -0,63%

Londra: risultato positivo per Howdens

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di cucine componibili, con un rialzo del 2,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Howdens ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8,425 sterline. Primo supporto individuato a 8,25. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
