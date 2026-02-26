Londra: pioggia di acquisti su Howdens

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di cucine componibili
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howdens
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Howdens
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,38 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 9,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,963.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)