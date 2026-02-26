Milano 10:23
Londra: pioggia di acquisti su Howdens

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di cucine componibili, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,24%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Howdens più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Howdens. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,38 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 9,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,963.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
