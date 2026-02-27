Milano 13:01
Londra: andamento sostenuto per Howdens

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di cucine componibili, in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Howdens mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,57%, rispetto a +2,49% del principale indice della Borsa di Londra).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,6. L'equilibrata forza rialzista di Howdens è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,09.

