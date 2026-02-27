Londra: andamento sostenuto per Howdens

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di cucine componibili
, in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Howdens
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,57%, rispetto a +2,49% del principale indice della Borsa di Londra
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,84 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,6. L'equilibrata forza rialzista di Howdens
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,09.
