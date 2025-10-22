Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:50
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:50
46.618 -0,65%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: al centro degli acquisti Halliburton

Prepotente rialzo per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.
