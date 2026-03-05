Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 20:16
24.813 -1,12%
Dow Jones 20:16
47.673 -2,19%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

New York: acquisti a mani basse su Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Dow
Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che tratta in rialzo del 5,38%.
Condividi
```