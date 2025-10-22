Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:50
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:50
46.618 -0,65%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: brillante l'andamento di Marriott International

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia alberghiera statunitense, che lievita del 2,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marriott International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marriott International rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Marriott International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 279,5 USD e primo supporto individuato a 270,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 288,3.

