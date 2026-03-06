Milano 16:28
44.088 -1,17%
Nasdaq 16:28
24.785 -0,94%
Dow Jones 16:28
47.325 -1,31%
Londra 16:29
10.297 -1,13%
Francoforte 16:28
23.588 -0,95%

New York: prevalgono le vendite su Marriott International

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Marriott International
Scende sul mercato la compagnia alberghiera statunitense, che soffre con un calo del 5,01%.
Condividi
```