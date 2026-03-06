Marriott International, quotazioni in calo a New York

compagnia alberghiera statunitense

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 5,01% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 312,8 USD con tetto rappresentato dall'area 323,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 309,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)