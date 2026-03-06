Marriott International, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia alberghiera statunitense
, che esibisce una perdita secca del 5,01% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Marriott International
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Marriott International
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 312,8 USD con tetto rappresentato dall'area 323,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 309,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)