Milano 17:21
42.231 -0,98%
Nasdaq 17:21
24.932 -0,77%
Dow Jones 17:21
46.810 -0,24%
Londra 17:21
9.530 +1,09%
Francoforte 17:21
24.158 -0,71%

New York: exploit di Avery Dennison

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Avery Dennison, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,97%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avery Dennison più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 163,5. L'equilibrata forza rialzista di Avery Dennison è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 189,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
