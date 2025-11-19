Milano
17:35
42.651
-0,44%
Nasdaq
17:42
24.597
+0,38%
Dow Jones
17:42
45.949
-0,31%
Londra
17:35
9.507
-0,47%
Francoforte
17:35
23.163
-0,08%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 17.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: exploit di Lam Research
New York: exploit di Lam Research
Migliori e peggiori
,
In breve
19 novembre 2025 - 16.10
Brillante rialzo per il
fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,38%.
Condividi
Leggi anche
New York: scambi negativi per Lam Research
New York: si concentrano le vendite su Lam Research
New York: luce verde per Lam Research
New York: preme sull'acceleratore Lam Research
Titoli e Indici
Lam Research
+3,02%
Altre notizie
New York: Lam Research sale verso 167,2 USD
New York: risultato positivo per Lam Research
New York: amplia il rialzo Lam Research
New York: scatto rialzista per Lam Research
New York: mette il turbo Lam Research
New York: spinge in avanti Lam Research
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto