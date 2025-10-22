New York: vendite diffuse su Super Micro Computer

fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 7,31%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,53 USD e primo supporto individuato a 49,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,99.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)