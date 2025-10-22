Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:52
24.872 -1,02%
Dow Jones 21:52
46.600 -0,69%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

New York: vendite diffuse su Super Micro Computer

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che soffre con un calo del 7,31%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Super Micro Computer rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di Super Micro Computer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,53 USD e primo supporto individuato a 49,07. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 57,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
