Milano 17:22
42.214 -1,02%
Nasdaq 17:22
24.905 -0,88%
Dow Jones 17:22
46.768 -0,33%
Londra 17:22
9.527 +1,06%
Francoforte 17:22
24.147 -0,75%

New York: vendite diffuse su Texas Instruments

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Texas Instruments
Ribasso scomposto per la compagnia chip statunitense, che esibisce una perdita secca del 6,50% sui valori precedenti.
Condividi
```