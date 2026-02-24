Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, dopo il deciso calo della vigilia sulla scia dei timori legati all'intelligenza artificiale e dalle incertezze sul fronte dei dazi. Tra i titoli in evidenza Advanced Micro Devices
(AMD) che festeggia l'accordo con cui il gruppo dei semiconduttori fornirà chip per l'intelligenza artificiale a Meta Platforms
.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
avanza a 49.200 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.891 punti. In rialzo il Nasdaq 100
(+1,21%); come pure, sale l'S&P 100
(+0,71%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari
(+1,60%), informatica
(+1,42%) e beni industriali
(+1,07%). Il settore energia
, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Salesforce
(+3,89%), IBM
(+3,43%), Home Depot
(+3,23%) e Apple
(+2,35%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health
, che ottiene -3,19%.
Si muove sotto la parità Travelers Company
, evidenziando un decremento dello 0,74%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Thomson Reuters
(+11,66%), Advanced Micro Devices
(+8,90%), Constellation Energy
(+5,17%) e Intel
(+4,92%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Texas Instruments
, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.
Contrazione moderata per Palantir Technologies
, che soffre un calo dell'1,49%.
Sottotono Palo Alto Networks
che mostra una limatura dell'1,28%.
Deludente Gilead Sciences
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.