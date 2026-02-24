Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:47
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:47
49.280 +0,98%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Pioggia di acquisti a Wall Street

Vola AMD dopo l'accordo con Meta

Commento, Finanza
Pioggia di acquisti a Wall Street
(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, dopo il deciso calo della vigilia sulla scia dei timori legati all'intelligenza artificiale e dalle incertezze sul fronte dei dazi. Tra i titoli in evidenza Advanced Micro Devices (AMD) che festeggia l'accordo con cui il gruppo dei semiconduttori fornirà chip per l'intelligenza artificiale a Meta Platforms.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 49.200 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500, che continua la giornata a 6.891 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,21%); come pure, sale l'S&P 100 (+0,71%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni di consumo secondari (+1,60%), informatica (+1,42%) e beni industriali (+1,07%). Il settore energia, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+3,89%), IBM (+3,43%), Home Depot (+3,23%) e Apple (+2,35%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -3,19%.

Si muove sotto la parità Travelers Company, evidenziando un decremento dello 0,74%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Thomson Reuters (+11,66%), Advanced Micro Devices (+8,90%), Constellation Energy (+5,17%) e Intel (+4,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Texas Instruments, che prosegue le contrattazioni a -3,59%.

Contrazione moderata per Palantir Technologies, che soffre un calo dell'1,49%.

Sottotono Palo Alto Networks che mostra una limatura dell'1,28%.

Deludente Gilead Sciences, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Condividi
```