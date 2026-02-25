A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

beni industriali

informatica

sanitario

Salesforce

IBM

Apple

Home Depot

United Health

Thomson Reuters

Advanced Micro Devices

Paypal

Constellation Energy

Western Digital

Texas Instruments

Seagate Technology

Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, che ha beneficiato del ritorno di ottimismo sul potenziale del settore tecnologico in vista anche dei conti di Nvidia. Ilchiude in aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Buona la prestazione del(+1,09%); come pure, in rialzo l'(+0,71%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,58%),(+1,23%) e(+1,17%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,07%),(+2,67%),(+2,25%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.Al top tra i, si posizionano(+11,40%),(+8,76%),(+6,73%) e(+6,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,96%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)15:45: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti).