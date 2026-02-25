A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, che ha beneficiato del ritorno di ottimismo sul potenziale del settore tecnologico in vista anche dei conti di Nvidia. Il Dow Jones
chiude in aumento dello 0,76%; sulla stessa linea, performance positiva per l'S&P-500
, che termina la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.
Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+1,09%); come pure, in rialzo l'S&P 100
(+0,71%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari
(+1,58%), beni industriali
(+1,23%) e informatica
(+1,17%). Il settore sanitario
, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Salesforce
(+4,07%), IBM
(+2,67%), Apple
(+2,25%) e Home Depot
(+1,99%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su United Health
, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Thomson Reuters
(+11,40%), Advanced Micro Devices
(+8,76%), Paypal
(+6,73%) e Constellation Energy
(+6,41%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Western Digital
, che ha archiviato la seduta a -3,51%.
Si concentrano le vendite su Texas Instruments
, che soffre un calo del 2,96%.
Vendite su Seagate Technology
, che registra un ribasso del 2,79%.
Seduta negativa per Regeneron Pharmaceuticals
, che mostra una perdita dell'1,89%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 25/02/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili) Giovedì 26/02/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità) Venerdì 27/02/2026
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 52,4 punti; preced. 54 punti) Lunedì 02/03/2026
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,4 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (preced. 52,6 punti).