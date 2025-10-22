Milano 12:08
42.451 -0,46%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:08
9.505 +0,83%
Francoforte 12:08
24.304 -0,11%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano guadagna l'1,10% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 18.839,49 punti.
Condividi
```