Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia

Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 30.430,76 punti, in calo dell'1,17%.
