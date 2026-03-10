Milano 13:55
45.026 +2,27%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:55
10.405 +1,52%
Francoforte 13:55
23.916 +2,16%

Piazza Affari: senza freni l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: senza freni l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 32.062,71 punti.
Condividi
```