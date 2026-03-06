Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:10
24.824 -0,78%
Dow Jones 18:10
47.346 -1,27%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto bancario a Piazza Affari crolla del 2,09%, scendendo fino a 30.831,49 punti.
