Milano
17:35
44.152
-1,02%
Nasdaq
18:10
24.824
-0,78%
Dow Jones
18:10
47.346
-1,27%
Londra
17:35
10.285
-1,24%
Francoforte
17:35
23.591
-0,94%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 18.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
06 marzo 2026 - 17.00
Il
Comparto bancario a Piazza Affari
crolla del 2,09%, scendendo fino a 30.831,49 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: seduta difficile per l'indice dei titoli bancari in Italia
Indice dei titoli bancari in Italia, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: calo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(477)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
-2,16%
Altre notizie
Piazza Affari: brusca correzione per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia
L'Indice dei titoli bancari in Italia in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: frazionale rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto