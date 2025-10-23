Milano 11:04
42.424 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:04
9.555 +0,42%
Francoforte 11:04
24.081 -0,29%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,57%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.927,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,57%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 25.927,47 punti.
Condividi
```