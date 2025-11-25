Milano
24-nov
42.298
-0,85%
Nasdaq
24-nov
24.874
+2,62%
Dow Jones
24-nov
46.448
+0,44%
Londra
24-nov
9.535
-0,05%
Francoforte
24-nov
23.239
0,00%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 05.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,61%
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,61%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.873,27 punti
In breve
,
Finanza
25 novembre 2025 - 05.20
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 25.873,27 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,63%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,89%
Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,51%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,46%
Altre notizie
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,28%
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,36%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,22%
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,21%
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,82%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto