Milano 11:06
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:06
9.557 +0,44%
Francoforte 11:06
24.083 -0,28%

Francoforte: positiva la giornata per Hensoldt

Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.
