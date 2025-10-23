Italian Insurtech Summit 2025: il settore evolve verso l'Insurance Inclusion

(Teleborsa) - Torna l'appuntamento annuale con il futuro dell'assicurazione:giunto alla sesta edizione, conferma il suo ruolo di hub dell'innovazione assicurativa in Italia. Grazie al contributo del co-promotore SHARE e al Main Sponsor Be Shaping The Future, il 20 e 21 novembre, ilospiterà due giornate di incontri e dibattiti che riuniranno compagnie, startup, istituzioni, investitori e tech player per tracciare le nuove rotte della trasformazione digitale del settore assicurativo.Ilsaràla direttrice strategica su cui il settore è oggi chiamato a misurarsi dopo anni di profonda trasformazione digitale. In un contesto segnato da rischi emergenti, ampi divari di protezione e una crescente domanda di accessibilità e fiducia, la priorità è utilizzare la tecnologia per ridurre le distanze tra mercato e persone, in un Paese ancora caratterizzato da una bassa penetrazione assicurativa.significa trasformare la digitalizzazione in uno strumento concreto per abbattere le barriere culturali e burocratiche e costruire un'assicurazione realmente alla portata di tutti. Significa colmare il protection gap attraverso una digitalizzazione sostenibile e inclusiva, in cui la tecnologia non sostituisce le persone ma le avvicina all'assicurazione, trasformando la protezione in una missione sociale e in un diritto diffuso, al pari della sanità e dell'istruzione: la nuova frontiera di un'assicurazione più umana, digitale e accessibile.L'obiettivo è ampliare la capacità del sistema di intercettare e proteggere categorie finora trascurate, rendendo i servizi più comprensibili, utili e percepiti come rilevanti nella vita quotidiana. Percorsi di educazione assicurativa, soluzioni personalizzate e strumenti digitali evoluti diventeranno leve fondamentali per avvicinare cittadini e imprese alla cultura della protezione. L'intero ecosistema rappresentato dal Summit — compagnie, intermediari, istituzioni, insurtech, big tech, player della gig economy, venture capital, startup e partner tecnologici — sarà chiamato a collaborare per costruire un mercato più aperto, sostenibile e capace di includere, non solo di evolvere.In Italia, secondo isolo il 7% delle imprese e delle abitazioni è oggi assicurato contro eventi catastrofali. In questo scenario, la recente introduzione dell'obbligo di copertura CatNat rappresenta un passaggio decisivo: da semplice adempimento normativo può diventare una leva concreta per rafforzare la cultura assicurativa del Paese e diffondere una nuova consapevolezza sul valore della prevenzione.Ilsarà al centro anche di una delle cinque ricerche presentate durante il Summit, realizzata da IIA in collaborazione conche analizzerà l'impatto economico e sociale dell'obbligatorietà delle polizze e le opportunità di innovazione per compagnie e PMI.Accanto a questa,si concentrerà sulin un contesto di mercato in trasformazione;esplorerà ladel consumatore assicurativo, analizzando aspettative e comportamenti emergenti;affronterà il tema dell'etica e l'impatto dell'intelligenza artificiale;presenterà lementre ladedicherà il proprio paper all'approfondendo le implicazioni regolatorie e di controllo sull'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore. Inoltre, lapresenterà Insurance AI – "Regolamentazione e Innovazione: Linee Guida per l'Utilizzo dell'AI nell'Industria Assicurativa", un contributo volto a definire principi e best practice per un uso responsabile e trasparente delle tecnologie di intelligenza artificiale nel comparto assicurativo."Con l'edizione 2025 vogliamo fare un passo in più: trasformare l'innovazione assicurativa in un vero strumento di inclusione – dichiara–. L'obbligo CatNat segna un punto di svolta. Porta sul mercato imprese finora escluse e apre la strada a una nuova alfabetizzazione assicurativa, basata su educazione, tecnologia e trasparenza. È un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. La protezione deve diventare un diritto accessibile e compreso, non un obbligo percepito. Nei prossimi anni, le compagnie dovranno attivarsi per estenderla anche a fasce oggi poco considerate: dagli anziani ai giovani, per tutelarne la crescita economica, fino ai business più esposti, alla luce della crescente velocità dei cambiamenti climatici. Solo attraverso collaborazione, dati e formazione possiamo trasformare questa fase in un motore di crescita e resilienza per il Paese".Inoltre, anche quest'anno saranno assegnati gliche premieranno le realtà e i professionisti distintisi per eccellenza, creatività e contributo alla trasformazione digitale del settore.Glidi questa edizione assumono un valore ancora più strategico: non solo riconoscono l'innovazione tecnologica, ma premiano quei progetti capaci di generare impatto reale in termini di accessibilità, educazione assicurativa e ampliamento della copertura. Le categorie in gara, che sono quindici, spaziano dall'AI applicata all'assicurazione all'Embedded Insurance, dai modelli di collaborazione cross-industry alle iniziative ESG, mirano a valorizzare le soluzioni che hanno contribuito a ridurre il protection gap e a rafforzare la resilienza economica e sociale del Paese. Gli Awards diventano così un osservatorio privilegiato sulle best practice del mercato e una piattaforma di ispirazione per l'intero ecosistema.Anche per l'edizione 2025, l'IIA Summit vedrà la partecipazione di partner di primo piano comeconfermando la sua natura di laboratorio permanente di idee e innovazione.