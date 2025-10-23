Italian Insurtech Summit 2025: il settore evolve verso l'Insurance Inclusion

(Teleborsa) - Torna l'appuntamento annuale con il futuro dell'assicurazione: l'Italian Insurtech Summit 2025,
giunto alla sesta edizione, conferma il suo ruolo di hub dell'innovazione assicurativa in Italia. Grazie al contributo del co-promotore SHARE e al Main Sponsor Be Shaping The Future, il 20 e 21 novembre, il Milano LUISS Hub
ospiterà due giornate di incontri e dibattiti che riuniranno compagnie, startup, istituzioni, investitori e tech player per tracciare le nuove rotte della trasformazione digitale del settore assicurativo.
Il tema centrale dell'edizione 2025
sarà Insurance Inclusion,
la direttrice strategica su cui il settore è oggi chiamato a misurarsi dopo anni di profonda trasformazione digitale. In un contesto segnato da rischi emergenti, ampi divari di protezione e una crescente domanda di accessibilità e fiducia, la priorità è utilizzare la tecnologia per ridurre le distanze tra mercato e persone, in un Paese ancora caratterizzato da una bassa penetrazione assicurativa.Insurance Inclusion
significa trasformare la digitalizzazione in uno strumento concreto per abbattere le barriere culturali e burocratiche e costruire un'assicurazione realmente alla portata di tutti. Significa colmare il protection gap attraverso una digitalizzazione sostenibile e inclusiva, in cui la tecnologia non sostituisce le persone ma le avvicina all'assicurazione, trasformando la protezione in una missione sociale e in un diritto diffuso, al pari della sanità e dell'istruzione: la nuova frontiera di un'assicurazione più umana, digitale e accessibile.
L'obiettivo è ampliare la capacità del sistema di intercettare e proteggere categorie finora trascurate, rendendo i servizi più comprensibili, utili e percepiti come rilevanti nella vita quotidiana. Percorsi di educazione assicurativa, soluzioni personalizzate e strumenti digitali evoluti diventeranno leve fondamentali per avvicinare cittadini e imprese alla cultura della protezione. L'intero ecosistema rappresentato dal Summit — compagnie, intermediari, istituzioni, insurtech, big tech, player della gig economy, venture capital, startup e partner tecnologici — sarà chiamato a collaborare per costruire un mercato più aperto, sostenibile e capace di includere, non solo di evolvere.
In Italia, secondo i dati ANIA,
solo il 7% delle imprese e delle abitazioni è oggi assicurato contro eventi catastrofali. In questo scenario, la recente introduzione dell'obbligo di copertura CatNat rappresenta un passaggio decisivo: da semplice adempimento normativo può diventare una leva concreta per rafforzare la cultura assicurativa del Paese e diffondere una nuova consapevolezza sul valore della prevenzione.
Il tema delle polizze catastrofali
sarà al centro anche di una delle cinque ricerche presentate durante il Summit, realizzata da IIA in collaborazione con CRIF,
che analizzerà l'impatto economico e sociale dell'obbligatorietà delle polizze e le opportunità di innovazione per compagnie e PMI.
Accanto a questa, EY
si concentrerà sul tema del rischio e sulle nuove sfide legate alla gestione e alla mitigazione
in un contesto di mercato in trasformazione; Join Business
esplorerà la customer experience
del consumatore assicurativo, analizzando aspettative e comportamenti emergenti; MBS Consulting
affronterà il tema del AI Ethics,
l'etica e l'impatto dell'intelligenza artificiale; Capgemini
presenterà le prospettive di sviluppo dell'Embedded Insurance,
mentre la Ds Tech
dedicherà il proprio paper all'AI Governance,
approfondendo le implicazioni regolatorie e di controllo sull'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore. Inoltre, la Commissione Regtech
presenterà Insurance AI – "Regolamentazione e Innovazione: Linee Guida per l'Utilizzo dell'AI nell'Industria Assicurativa", un contributo volto a definire principi e best practice per un uso responsabile e trasparente delle tecnologie di intelligenza artificiale nel comparto assicurativo.
"Con l'edizione 2025 vogliamo fare un passo in più: trasformare l'innovazione assicurativa in un vero strumento di inclusione – dichiara Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian Insurtech Association
–. L'obbligo CatNat segna un punto di svolta. Porta sul mercato imprese finora escluse e apre la strada a una nuova alfabetizzazione assicurativa, basata su educazione, tecnologia e trasparenza. È un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. La protezione deve diventare un diritto accessibile e compreso, non un obbligo percepito. Nei prossimi anni, le compagnie dovranno attivarsi per estenderla anche a fasce oggi poco considerate: dagli anziani ai giovani, per tutelarne la crescita economica, fino ai business più esposti, alla luce della crescente velocità dei cambiamenti climatici. Solo attraverso collaborazione, dati e formazione possiamo trasformare questa fase in un motore di crescita e resilienza per il Paese".
Inoltre, anche quest'anno saranno assegnati gli IIA Awards,
che premieranno le realtà e i professionisti distintisi per eccellenza, creatività e contributo alla trasformazione digitale del settore.
Gli Italian Insurtech Awards
di questa edizione assumono un valore ancora più strategico: non solo riconoscono l'innovazione tecnologica, ma premiano quei progetti capaci di generare impatto reale in termini di accessibilità, educazione assicurativa e ampliamento della copertura. Le categorie in gara, che sono quindici, spaziano dall'AI applicata all'assicurazione all'Embedded Insurance, dai modelli di collaborazione cross-industry alle iniziative ESG, mirano a valorizzare le soluzioni che hanno contribuito a ridurre il protection gap e a rafforzare la resilienza economica e sociale del Paese. Gli Awards diventano così un osservatorio privilegiato sulle best practice del mercato e una piattaforma di ispirazione per l'intero ecosistema.
Anche per l'edizione 2025, l'IIA Summit vedrà la partecipazione di partner di primo piano come Leitha, CRIF, Ital Brokers, Sara Assicurazioni, Generali, Chubb, Telepass, ICG, Reale Mutua, Expert.ai ed EY,
confermando la sua natura di laboratorio permanente di idee e innovazione.