Meloni verso summit Ue, dubbi su cerimonia Board of Peace per Gaza

(Teleborsa) - Dopo il rifiuto da parte del presidente francese, Emmanuel Macron (con relative minacce di dazi da parte di Donald Trump),riflette sulla partecipazione al Board of Peace per Gaza. Nell'agenda della premier, al momento, rimane ildi domani: il presidente Antonio Costa ha convocato i leader alle 19, per decidere la risposta da dare a Donald Trump, che ha annunciato dazi contro quei Paesi che hanno inviato piccoli contingenti di militari in Groenlandia.Sempre domani, a Davos, Trump ha organizzato unaMeloni è stata invitata a farne parte ma sia nella maggioranza (lato Forza Italia) sia – secondo quando si apprende – al Quirinale ci sono molti dubbi sull'opportunità di partecipare all'organismo, in cui Trump ha voluto includere anche Vladimir Putin. Senza tener conto della quota di ingresso richiesta (un miliardo) che ha fatto parlare di "Onu personale". Tra le ipotesi al vaglio da parte di Meloni ci sarebbe anche quella di partecipare al summit in Svizzera, senza però firmare subito la carta istitutiva.