Milano 11:08
42.423 +0,50%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:08
9.559 +0,46%
Francoforte 11:08
24.075 -0,32%

Londra: performance negativa per Schroders

Londra: performance negativa per Schroders
Ribasso per la società di gestione patrimoniale inglese, che presenta una flessione del 2,85%.
