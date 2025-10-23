Madrid: risultato positivo per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Solaria

Ibex 35

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,86 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,53. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)