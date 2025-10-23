Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Solaria
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,86 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14,53. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)