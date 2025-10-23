Milano 17:35
Male Centene sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Scende sul mercato l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che soffre con un calo del 6,39%.
