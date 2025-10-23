New York: andamento rialzista per Applied Materials

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, con una variazione percentuale del 3,57%.
Lo scenario su base settimanale di Applied Materials
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Applied Materials
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 232,5 USD. Primo supporto a 221,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 214,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)