Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:02
25.041 +0,65%
Dow Jones 18:02
46.625 +0,07%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: andamento rialzista per Applied Materials

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Applied Materials
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, con una variazione percentuale del 3,57%.

Lo scenario su base settimanale di Applied Materials rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Applied Materials evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 232,5 USD. Primo supporto a 221,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 214,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```