New York: AppLovin, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni
, che tratta in rialzo del 3,98%.
Lo scenario su base settimanale di AppLovin
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di AppLovin
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 569,6 USD con area di resistenza individuata a quota 596,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 551,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)