New York: exploit di Dover

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che fornisce attrezzature e prodotti industriali
, che mostra una salita bruciante del 6,88% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dover
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dover
rispetto all'indice.
Il grafico attuale di Dover
evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 173 USD. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 182,3. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 166,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)