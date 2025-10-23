Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:04
25.046 +0,67%
Dow Jones 18:04
46.609 +0,04%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: scambi in positivo per Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Applied Materials
Balza in avanti il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,57%.
Condividi
```