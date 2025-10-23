Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.060 +0,73%
Dow Jones 18:06
46.640 +0,11%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Roper Technologies in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, che tratta in perdita dell'8,71% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Roper Technologies rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Roper Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 468,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 458,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 478,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
