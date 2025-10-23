Roper Technologies in discesa a New York

azienda nordamericana specializzata in software industriale

(Teleborsa) - Ribasso per l', che tratta in perdita dell'8,71% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 468,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 458,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 478,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)