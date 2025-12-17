Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:09
24.824 -1,23%
Dow Jones 19:09
48.041 -0,15%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: violenta contrazione per Palantir Technologies

Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che passa di mano in perdita del 4,83%.
