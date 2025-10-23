Milano
17:35
42.382
+0,41%
Nasdaq
18:06
25.060
+0,73%
Dow Jones
18:06
46.640
+0,11%
Londra
17:35
9.579
+0,67%
Francoforte
17:35
24.208
+0,23%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 18.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Roper Technologies in discesa a New York
Roper Technologies in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 ottobre 2025 - 16.10
Scende sul mercato l'
azienda nordamericana specializzata in software industriale
, che soffre con un calo dell'8,71%.
Condividi
Leggi anche
Roper Technologies in discesa a New York
New York: peggiora Palantir Technologies
Pesante sul mercato di New York Palantir Technologies
New York: movimento negativo per Palantir Technologies
Titoli e Indici
Roper Technologies
-6,91%
Altre notizie
New York: balza in avanti Palantir Technologies
New York: nuovo spunto rialzista per Palantir Technologies
New York: GE Healthcare Technologies scende verso 69,11 USD
Male Palantir Technologies sul mercato azionario di New York
New York: brillante l'andamento di Palantir Technologies
New York: spinge in avanti Zebra Technologies
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto