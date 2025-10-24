Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:26
25.391 +1,17%
Dow Jones 18:26
47.279 +1,17%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

A New York corre First Solar

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre First Solar
Rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,66%.
Condividi
```