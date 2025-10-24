Milano
13:05
42.294
-0,21%
Nasdaq
23-ott
25.097
0,00%
Dow Jones
23-ott
46.735
+0,31%
Londra
13:06
9.570
-0,09%
Francoforte
13:05
24.190
-0,07%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 13.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
24 ottobre 2025 - 11.30
Euro a 1,1609 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1609 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,16 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,07%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,17 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1597 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1712 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1628 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1732 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1685 dollari alle 15:41
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto