Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Indra
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,01%, rispetto a +0,84% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 46,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 45,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,46.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)