Madrid: positiva la giornata per Indra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con una variazione percentuale del 2,34%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Indra
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,45%, rispetto a +1,89% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 57,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 63,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)